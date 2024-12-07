В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова в заявке на матч с «Пари НН»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие голкипера Александра Селихова в заявке на матч красно-белых с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ.

Ранее «Спартак» опубликовал заявку на матч, в которой не оказалось 30-летнего вратаря.

— У Селихова небольшое повреждение, — сказал Зеленов.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Пари НН».