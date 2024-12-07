«Спартак» и «Пари НН» сыграют красным мячом из-за снегопада в Москве

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» в 18-м туре РПЛ пройдет с использованием красного мяча, сообщает пресс-служба лиги.

Решение об использовании красного мяча принял главный арбитр матча Евгений Кукуляк.

«По решению судьи матч «Спартак» — «Пари НН» пройдет с красными мячами!» — говорится в заявлении РПЛ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Пари НН».