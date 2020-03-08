Андрей Ещенко: «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о настрое на матч 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Краснодара», а также поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала Олимп — Кубка России.

— «Краснодар» — хорошая команда, которая идет на втором месте и показывает комбинационный футбол, — приводит слова Ещенко официальный сайт красно-белых. — Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и у других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.

— Краснодар для вас не чужой город. Отношение к сопернику особенное?

— Для меня многие города не чужие! (Улыбается). «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же для нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять.

— Победа над ЦСКА вывела «Спартак» в полуфинал Кубка России. Эта игра запомнится надолго?

— Получилось огненное дерби, столько эмоций! Мою игру пусть оценивает тренер. Главное, что победили! Меня устроит, если и дальше буду выходить в концовке, а команда продолжит выигрывать. Рад приносить пользу «Спартаку».

— На очереди в Кубке «Зенит»...

— Чем больше матчей с такими соперниками, тем лучше. Будет интересно!