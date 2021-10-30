Андрей Червиченко удивлен, что «Ростов» не обыграл «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» ничейный результат в домашней игре 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

«По мне «Ростов» играл лучше. Один Полоз мог забивать дважды, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — То, что команды сыграли вничью, результат явно в пользу «Спартака». Команда в середине турнирной таблице, у них сейчас нет ничего, чтобы говорить о его победах. Игроки нападения ни о чем! Ларссон валяет дурака, Соболев постоянно валяется, симулирует, вместо того чтобы забивать голы».

Красно-белые с 18 очками занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Федуну от клуба ни холодно, ни жарко. В клуб нужно взять трех суперигроков, которые позволили бы команде вернуться в состояние победителя. Для меня удивление, что «Ростов» их не обыграл сегодня, сейчас красно-белых уже не боится никто, они перестали быть грозным авторитетом нашего футбола. Руй Витория здесь не причем, он же не будет забивать вместо Соболева или Ларсона — в клубе просто слабые игроки», — подчеркнул Червиченко.