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Андрей Червиченко удивлен, что «Ростов» не обыграл «Спартак»

19:48
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» ничейный результат в домашней игре 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

«По мне «Ростов» играл лучше. Один Полоз мог забивать дважды, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — То, что команды сыграли вничью, результат явно в пользу «Спартака». Команда в середине турнирной таблице, у них сейчас нет ничего, чтобы говорить о его победах. Игроки нападения ни о чем! Ларссон валяет дурака, Соболев постоянно валяется, симулирует, вместо того чтобы забивать голы».

Красно-белые с 18 очками занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Федуну от клуба ни холодно, ни жарко. В клуб нужно взять трех суперигроков, которые позволили бы команде вернуться в состояние победителя. Для меня удивление, что «Ростов» их не обыграл сегодня, сейчас красно-белых уже не боится никто, они перестали быть грозным авторитетом нашего футбола. Руй Витория здесь не причем, он же не будет забивать вместо Соболева или Ларсона — в клубе просто слабые игроки», — подчеркнул Червиченко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Сергей Федоров все материалы автора

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