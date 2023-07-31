Червиченко: «Спартак» очень быстро опустится ниже пятого места»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Балтикой» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Спартак» обыграл двух аутсайдеров. «Оренбургу» два раза по ходу матча проигрывал. Сегодня, будь исполнители в «Балтике» помастеровитей, один из трех выходов точно бы забили. «Спартак» играл, на мой взгляд, неубедительно. Были моменты, когда «Балтика» имела позиционное преимущество. Да и моментов у клуба из Калининграда было хоть отбавляй. Когда начнутся игры с сильными командами, думаю, «Спартак» очень быстро опустится ниже пятого места. По игре в чемпионате, считаю, что команда выглядит хуже, чем «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и даже, наверно, хуже, чем «Ростов», — сказал Червиченко «СЭ».

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.