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Червиченко — об уходе Габулова: «Сейчас больше на «Химки» может повлиять красная карточка Юрана»

Червиченко высказался об уходе Габулова из «Химок»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Владимира Габулова с поста генерального директора «Химок».

«Думаю, что уход генерального директора со своего поста за три тура до конца не скажется на игре команды. Сейчас больше на «Химки» может повлиять красная карточка Юрана, если они ее не оспорят. Не сильно интересуюсь внутренней жизнью «Химок». Но команда боевая, если он принимал участие в ее комплектации — молодец. Если смог доказать владельцу пребывание в команде возрастных игроков — тоже молодец», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

38-летний функционер ушел из команды по собственному желанию. Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками после 27 матчей.

Владимир Габулов
Сергей Юран
РПЛ
ФК Химки
Андрей Червиченко
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
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