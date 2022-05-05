Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Владимира Габулова с поста генерального директора «Химок».

«Думаю, что уход генерального директора со своего поста за три тура до конца не скажется на игре команды. Сейчас больше на «Химки» может повлиять красная карточка Юрана, если они ее не оспорят. Не сильно интересуюсь внутренней жизнью «Химок». Но команда боевая, если он принимал участие в ее комплектации — молодец. Если смог доказать владельцу пребывание в команде возрастных игроков — тоже молодец», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

38-летний функционер ушел из команды по собственному желанию. Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками после 27 матчей.