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Тихонов считает, что «Сочи» может завоевать медали Тинькофф РПЛ

Тихонов симпатизирует «Сочи» в гонке за призовые места в РПЛ
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Сочи» не уступает «Динамо» и ЦСКА и может претендовать на медали Тинькофф РПЛ.

«Я не считаю, что сочинцы в чем-то уступают «Динамо» или ЦСКА. Там очень хороший тренер — Владимир Федотов, организовавший команду так, что у нее практически нет слабых мест. Ровный состав, в котором выделяются несколько сильных индивидуальностей — Нобоа, Цаллагов, Жоау. Наконец, амбициозный владелец клуба, ставящий перед футболистами серьезные задачи. Все вместе делает клуб очень серьезным претендентом на медали чемпионата. И лично я в этой гонке буду симпатизировать именно «Сочи», — цитирует Тихонова Betonmobile.ru.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея 49 очков после 27 туров.

У «Динамо», которое идет на второй строчке 52 очка. У ЦСКА — четвертое место и 47 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-tihonov-sravnil-fk-sochi-s-angliyskim-lesterom
Андрей Тихонов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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