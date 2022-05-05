Тихонов считает, что «Сочи» может завоевать медали Тинькофф РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Сочи» не уступает «Динамо» и ЦСКА и может претендовать на медали Тинькофф РПЛ.

«Я не считаю, что сочинцы в чем-то уступают «Динамо» или ЦСКА. Там очень хороший тренер — Владимир Федотов, организовавший команду так, что у нее практически нет слабых мест. Ровный состав, в котором выделяются несколько сильных индивидуальностей — Нобоа, Цаллагов, Жоау. Наконец, амбициозный владелец клуба, ставящий перед футболистами серьезные задачи. Все вместе делает клуб очень серьезным претендентом на медали чемпионата. И лично я в этой гонке буду симпатизировать именно «Сочи», — цитирует Тихонова Betonmobile.ru.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея 49 очков после 27 туров.

У «Динамо», которое идет на второй строчке 52 очка. У ЦСКА — четвертое место и 47 очков.