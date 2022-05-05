Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок»

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Как утверждается в заявлении на сайте, 38-летний функционер ушел из команды по собственному желанию. «Химки» в ближайшие дни сообщат имя нового генерального директора.

Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 27 матчах.