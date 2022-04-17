Губерниев считает, что комитет по этике РФС не должен наказывать «Спартак» за посты в соцсетях

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию официального Telegram-канала «Спартака» об СММ «Рубина».

«Говно — литературное слово. Пускай комитет этики занимается другим. Во-первых, понятно, что это был отсыл к словам Слуцкого. Это его лексикон. «Спартак» взял на вооружение слова, которые говорил главный тренер «Рубина». Я здесь ничего такого не вижу. Не нужно ябедничать. А то, что пишут в комментариях... Главное, что пишут. Пускай болельщики упражняются в комментариях. Главное, чтобы не было драк. А все остальное — это часть шоу. Я к этому нормально отношусь. И если кто-то лишний раз подкинет дровишек в костер, либо выражаясь языком Слуцкого: подкинет говна на вентилятор. То это все нормально», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «Рубин» в Telegram-канале выложил фрагмент интервью нападающего Александра Соболева с измененной звуковой дорожкой. Они наложили поверх интервью игрока звуки криков дельфина.

«Спартак» в своем Telegram-канале резко отреагировал на эту новость.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 20 апреля в 19.30 мск.