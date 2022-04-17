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«Говно — литературное слово. Не нужно ябедничать. Пускай комитет этики занимается другим». Губеринев — о посте «Спартака»

Губерниев считает, что комитет по этике РФС не должен наказывать «Спартак» за посты в соцсетях
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию официального Telegram-канала «Спартака» об СММ «Рубина».

«Говно — литературное слово. Пускай комитет этики занимается другим. Во-первых, понятно, что это был отсыл к словам Слуцкого. Это его лексикон. «Спартак» взял на вооружение слова, которые говорил главный тренер «Рубина». Я здесь ничего такого не вижу. Не нужно ябедничать. А то, что пишут в комментариях... Главное, что пишут. Пускай болельщики упражняются в комментариях. Главное, чтобы не было драк. А все остальное — это часть шоу. Я к этому нормально отношусь. И если кто-то лишний раз подкинет дровишек в костер, либо выражаясь языком Слуцкого: подкинет говна на вентилятор. То это все нормально», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «Рубин» в Telegram-канале выложил фрагмент интервью нападающего Александра Соболева с измененной звуковой дорожкой. Они наложили поверх интервью игрока звуки криков дельфина.

«Спартак» в своем Telegram-канале резко отреагировал на эту новость.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 20 апреля в 19.30 мск.

Леонид Слуцкий во время матча &laquo;Спартак&raquo; &mdash; &laquo;Рубин&raquo;: на поле никто не побекдил, а в соцсетях? «Спартак» и «Рубин» зарубились в соцсетях: Соболева сравнили с дельфином, Слуцкому припомнили скандальное интервью

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Дмитрий Губерниев
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Сочи – Локомотив
 - : -
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Зенит

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И К Ж
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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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