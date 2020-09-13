Одним из самых ярких болельщиков матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1) стал фанат армейцев с ручной свинкой на руках. Болельщик дал интервью «Матч премьер», рассказав, что свинка всегда ходит с ним на игры.

— Это наш ребенок, мы его холим и лелеем, он всегда с нами. Зовут просто Пиг, — сказал болельщик. — У нее есть одеяло и своя маленькая клеточка. Убираю ее спать. Она всегда с нами, всегда с ней ходим на матчи.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин после этого интервью пошутил: «Я с Быстрым на футбол хожу, значит, я тоже со свининой?»

Аршавин, очевидно, имел в виду бывшего партнера по «Зениту» и сборной Владимира Быстрова, который с 2005 по 2009 год играл за «Спартак».