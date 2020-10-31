Андреас Хинкель: «Спартак» по делу проиграл «Ростову»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

Хинкель руководил игрой команды в отсутствие дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско.

— Конечно, мы разочарованы результатом. Но еще больше разочаровало то, как мы проиграли. Мы не были на 100 процентов выкладывались. Как следствие — очень много простых ошибок, чувствовалось нервозность. Не знаю, почему это произошло. Мы хорошо тренировались, у ребят чувствовалась уверенность.

Первый тайм был сыгран откровенно плохо, второй чуть лучше, но результата это не принесло. После удаления игрока «Ростова» было непросто играть, потому что соперник сел в оборону. Нам нужно было немного удачи, но и этого не было. Мы не заслужили победу сегодня. Проиграли по делу. (Олег Кошелев)