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Алексей Сутормин: «Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно»

08:10

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) в своем Instagram поделился эмоциями от первых голов за питерцев. Хавбек оформил дубль в этой встрече.

— Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно. Поцелуй отправляется Петербургу, команде и любимой Марине. Всех с победой, — написал Сутормин, приложив свое фото.

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