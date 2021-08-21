Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Я благодарен ребятам за то, что проявили характер. Нам тяжело далась эта игра, потому что мы плохо вошли в нее. Где-то была скованность, сжатость с нашей стороны, но после перерыва стали более агрессивно и нагло играть. Те замены, которые мы планировали — они сработали, в итоге мы сравняли счет. Там уже пошла игра качельная и мы могли выиграть, и «Зенит». У «Зенита» может быть было чуть больше остроты, но забей мы там свои два момента во втором тайме, могли бы победить. Так что я думаю, что ничья в сегодняшнем матче это закономерный итог, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Ничья с чемпионом сравнима с победой?

— Победа никакие эмоции не заменит, в любом случае. Но сегодня мы очень хотели сыграть достойно и сыграли достойно, и мы этому очень рады.

— Жара, при которой «Уфа» готовилась в течение недели дала преимущество нашей команде?

— Ну, без мяча тоже тяжело играть. Хотя мы пытались ребят нацелить на то, что, когда мы будем владеть мячом, мы не должны торопиться. В паузах, когда мы контролировали мяч, мы, как бы отдыхали. Потому что большую часть игры старались проводить в прессинге, не давать развивать «Зениту» атаки, старались играть высоко и когда мяч приходил к нам, задача была следующая: если хорошо можно выбежать в атаку, мы выбегаем, если нет, то мы мяч контролируем, чтобы команда взяла небольшую паузу.

— В чем секрет Гамида Агаларова?

— В его работе! Это его работа. Это его труд. Я скажу так, будучи еще тренером «Велеса», зимой мы играли с «Волгарем». Он там был, и я скажу, что это два разных человека абсолютно.

— В заявке не было Саплинова и Иванова. Что с ними?

— У Саши небольшие проблемы с мениском, у Олега после игры с «Нижним Новгородом» воспалился ахилл и мы решили, что на эту игру мы его придержим.