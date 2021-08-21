Нападающий «Уфы» Агаларов: «Отец не дает расслабиться или задуматься о некой звездности»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов поделился эмоциями после завершения матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1).

— Только позитивные эмоции после матча, игра была очень тяжелой. Все, кто играл, кто был в запасе, весь наш тренерский штаб отдали максимум сил и благодаря этому мы заработали столь важное турнирное очко с чемпионом, — приводит слова Агаларова сайт «Уфы».

— Ты забиваешь уже 4 гол в 5 играх, за счет чего удается отличаться практически в каждом матче?

— Если упорно трудишься — приходит результат. Всевышний видит все наши старания, все только от него зависит, и я благодарен Богу за этот результат.

— Не опасаешься ли ты некой «звездной» болезни?

— Мой отец ранее сам играл в футбол, и я вас уверяю, он ни на секунду не дает и не даст мне расслабиться или задуматься о некой звездности. Отец каждый день мотивирует меня усерднее работать и не останавливаться на достигнутом.