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Нападающий «Уфы» Агаларов: «Отец не дает расслабиться или задуматься о некой звездности»

21:10
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов поделился эмоциями после завершения матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1).

— Только позитивные эмоции после матча, игра была очень тяжелой. Все, кто играл, кто был в запасе, весь наш тренерский штаб отдали максимум сил и благодаря этому мы заработали столь важное турнирное очко с чемпионом, — приводит слова Агаларова сайт «Уфы».

— Ты забиваешь уже 4 гол в 5 играх, за счет чего удается отличаться практически в каждом матче?

— Если упорно трудишься — приходит результат. Всевышний видит все наши старания, все только от него зависит, и я благодарен Богу за этот результат.

— Не опасаешься ли ты некой «звездной» болезни?

— Мой отец ранее сам играл в футбол, и я вас уверяю, он ни на секунду не дает и не даст мне расслабиться или задуматься о некой звездности. Отец каждый день мотивирует меня усерднее работать и не останавливаться на достигнутом.

Уфа — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/news-new/gamid-agalarov-otdali-maksimum-sil-i-blagodarya-etomu-zarabotali-vazhnoe-turnirnoe-ochko-s-chempionom

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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