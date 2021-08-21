Нападающий «Уфы» Агаларов: «Отец не дает расслабиться или задуматься о некой звездности»
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов поделился эмоциями после завершения матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1).
— Только позитивные эмоции после матча, игра была очень тяжелой. Все, кто играл, кто был в запасе, весь наш тренерский штаб отдали максимум сил и благодаря этому мы заработали столь важное турнирное очко с чемпионом, — приводит слова Агаларова сайт «Уфы».
— Ты забиваешь уже 4 гол в 5 играх, за счет чего удается отличаться практически в каждом матче?
— Если упорно трудишься — приходит результат. Всевышний видит все наши старания, все только от него зависит, и я благодарен Богу за этот результат.
— Не опасаешься ли ты некой «звездной» болезни?
— Мой отец ранее сам играл в футбол, и я вас уверяю, он ни на секунду не дает и не даст мне расслабиться или задуматься о некой звездности. Отец каждый день мотивирует меня усерднее работать и не останавливаться на достигнутом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fcufa.pro/news-new/gamid-agalarov-otdali-maksimum-sil-i-blagodarya-etomu-zarabotali-vazhnoe-turnirnoe-ochko-s-chempionom
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