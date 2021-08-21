После игр 4-го и 5-го туров чемпионата России, которые судила бригада Сергея Карасева, возник вопрос: как должны работать ассистенты — брать пример с Игоря Демешко и Максима Гаврилина или нет.

На Евро-2020 помощники судей почти не фиксировали положение «вне игры». Турнир скоротечный, цена ошибки высока — проще подождать развития атаки. Пусть забьют из офсайда — четыре видеоассистента потом все внимательно изучат и исправят.

Такое ощущение, что Демешко и Гаврилин «остались на Евро» либо решили продолжить судить так, как делали это в июне. Потому что первый в игре «Локомотив» — «Зенит» (когда в первом тайме с острейшего угла забил Федор Смолов), а второй в матче ЦСКА — «Ахмат» (во время атаки красно-синих перед перерывом) не поднимали моментально флажки при явных офсайдах.

Их коллеги ведут себя иначе: не дергаются в спорных ситуациях, позволяя атаке продолжиться, но вмешиваются, когда очевидно положение «вне игры». На этой неделе по традиции прошел брифинг для ассистентов, на котором обсуждалось, как вести себя в таких эпизодах. Похоже, к единому мнению не пришли. Значит, ассистенты продолжат судить по-разному. Это устроит тренеров 16 команд РПЛ?

21 августа. Москва. ЦСКА — «Ахмат» — 2:0.