Алексей Спиридонов высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от «Краснодара» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Результат неудовлетворительный. Пропустили снова после 85-й минуты — спартаковская классика! Ничего не меняется. Как все было, так и остается», — сказал Спиридонов.

После этого матча «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 26 очками. «Краснодар» идет на 5-й строчке (35 очков).