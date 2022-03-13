Тренер «Краснодара» Александр Сторожук после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) отметил, что ситуация с отъездом легионеров сплотила команду.

— Можно ли сказать, что ситуация с отъездом легионеров сплотила команду?

— Однозначно. Не приходится ни с кем разговаривать даже. Ребята сами все понимают. За это мы очень сильно им благодарны. Они сами об этом говорят, это очень приятно. Сейчас неуместно говорить о легионерах, давайте поговорим о ребятах на поле. Они достойно сражались.

— В связи с последними событиями, есть ли уверенность, что у «Краснодара» все будет нормально? Вы на связи с владельцем?

— Мы работаем, у нас есть определенные задачи. Не хотел бы отвечать на этот вопрос.