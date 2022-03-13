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«Сейчас неуместно говорить о легионерах». Сторожук — поле победы «Краснодара» над «Спартаком»

Тренер «Краснодара» Сторожук заявил, что отъезд легионеров сплотил команду
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) отметил, что ситуация с отъездом легионеров сплотила команду.

— Можно ли сказать, что ситуация с отъездом легионеров сплотила команду?

— Однозначно. Не приходится ни с кем разговаривать даже. Ребята сами все понимают. За это мы очень сильно им благодарны. Они сами об этом говорят, это очень приятно. Сейчас неуместно говорить о легионерах, давайте поговорим о ребятах на поле. Они достойно сражались.

— В связи с последними событиями, есть ли уверенность, что у «Краснодара» все будет нормально? Вы на связи с владельцем?

— Мы работаем, у нас есть определенные задачи. Не хотел бы отвечать на этот вопрос.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Сторожук
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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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