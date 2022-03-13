«Хорошая самоотдача с нашей стороны». Сторожук похвалил «Краснодар» за победу над Спартаком"

Тренер Краснодара Сторожук заявил не стал комментировать судейство в матче со «Спартаком»

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) похвалил самоотдачу «быков».

«Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача с нашей стороны. Сегодня была команда и на поле, и на скамейке. Все было как одно целое. Если мы будем так и продолжать, мы будем увереннее», — отметил Сторожук.

— Какие слабые места есть у «Спартака»? Как готовились к сопернику?

— Видели систему, она предполагает, что крайний латераль поднимается очень высоко. Три нападающих не всегда отрабатывали в обороне. Организованная команда, итальянцы этим отличаются. В первом тайме было много брака в простых ситуациях. Оборонялись в последней трети поля. Во втором тайме успокоились, донесли свои мысли до ребят.

— Как оцените судейство?

— Есть спорные моменты, обоюдные. Судейство не комментируем.