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«Хорошая самоотдача с нашей стороны». Сторожук похвалил «Краснодар» за победу над Спартаком"

Тренер Краснодара Сторожук заявил не стал комментировать судейство в матче со «Спартаком»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1) похвалил самоотдачу «быков».

«Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача с нашей стороны. Сегодня была команда и на поле, и на скамейке. Все было как одно целое. Если мы будем так и продолжать, мы будем увереннее», — отметил Сторожук.

— Какие слабые места есть у «Спартака»? Как готовились к сопернику?

— Видели систему, она предполагает, что крайний латераль поднимается очень высоко. Три нападающих не всегда отрабатывали в обороне. Организованная команда, итальянцы этим отличаются. В первом тайме было много брака в простых ситуациях. Оборонялись в последней трети поля. Во втором тайме успокоились, донесли свои мысли до ребят.

— Как оцените судейство?

— Есть спорные моменты, обоюдные. Судейство не комментируем.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Сторожук
0
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 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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