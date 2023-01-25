Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

25 января, 23:53

Колыванов предположил, кого из российских футболистов могли бы пригласить клубы серии А

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов предположил, кого из российских футболистов могли бы пригласить клубы серии А.

— Сейчас об этом сложно даже рассуждать, ведь вы же видите, что происходит в мире, — цитирует «РБ Спорт» Колыванова. — Совершить такую сделку в нынешних реалиях будет довольно сложно.

— Недавно Кафанов сказал, что Сафонов готов играть в клубах топ-5 лиг.

— Вратарю будет немного тяжелее, ему придется хорошо владеть иностранным языком, чтобы командовать защитниками, но ничего, Матвей мог бы его выучить, это не проблема, но как можно об этом говорить, когда нет предложения? Так что о таких трансферах рассуждать сейчас не самое лучшее время.

Сейчас в Италии выступают полузащитники Алексей Миранчук («Торино») и Денис Черышев («Венеция»).

23-летний Сафонов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 31 мяч и шесть раз сыграл на ноль.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
серия А
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов: «Не могу представить, что Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости