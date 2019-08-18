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Алексей Миллер: «Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет»

16:26
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер после матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0) с юмором оценил судейство.

Встреча снова охарактеризовалась рядом спорных судейских решений.

17 августа. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; - &laquo;Ахмат&raquo; - 0:0. Опасный момент у ворот гостей.«Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти

Главный арбитр встречи Алексей Матюнин на седьмой минуте удалил капитана гостей Ризвана Уциева. Во втором тайме он не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони, а на 65-й минуте не назначил пенальти за фол на аргентинце.

— Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет, — цитирует Миллера «Матч ТВ».

Слова Миллера о кукурузном поле — отсылка к героическому спасению пилотами 226 пассажиров на недавнем рейсе «Уральских авиалиний».

Напомним, самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1064328_Miller_otreagiroval_na_epizody_s_sudejstvom_v_matche_protiv_Ahmata

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