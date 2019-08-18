Глава «Газпрома» Алексей Миллер после матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0) с юмором оценил судейство.

Встреча снова охарактеризовалась рядом спорных судейских решений.

Главный арбитр встречи Алексей Матюнин на седьмой минуте удалил капитана гостей Ризвана Уциева. Во втором тайме он не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони, а на 65-й минуте не назначил пенальти за фол на аргентинце.

— Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет, — цитирует Миллера «Матч ТВ».

Слова Миллера о кукурузном поле — отсылка к героическому спасению пилотами 226 пассажиров на недавнем рейсе «Уральских авиалиний».

Напомним, самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.