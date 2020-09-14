Алексей Ионов: «Игру «Ростов» контролировал, результатом недоволен»
22:37
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (0:0) в 7-м туре Тинькофф-РПЛ. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.
— Хорошая игра, владели преимуществом, отлично начали с первых минут, — сказал Ионов в эфире «Матч премьер». — Создавали давление, не давали преимущества сопернику. Но голов не хватило. Игру контролировали, результатом недовольны.
Не хватает завершения. Посмотрим, как можно исправить. Будем работать над этим.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи