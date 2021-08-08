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Алексей Березуцкий: «У меня есть претензии по судейству»

22:21
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что у него есть претензии к судейству после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«У меня есть претензии по судейству. Не смотрел момент с пенальти, но сам характер вызвал вопросы. Не хочу говорить ничего плохого. Скажем так, что стиль судейства Безбородова мне не понравился.

Схема может измениться в любой момент. Ждем Фукса скоро. Игра в обороне в первом тайме сегодня была хороша. А второй тайм провели нервно, совершали много глупых и неоправданных ошибок. По самоотдаче вопросов к игрокам нет, это радует», — сказал Березуцкий.

Динамо - ЦСКА

 

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр