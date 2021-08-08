Алексей Березуцкий: «У меня есть претензии по судейству»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что у него есть претензии к судейству после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«У меня есть претензии по судейству. Не смотрел момент с пенальти, но сам характер вызвал вопросы. Не хочу говорить ничего плохого. Скажем так, что стиль судейства Безбородова мне не понравился.

Схема может измениться в любой момент. Ждем Фукса скоро. Игра в обороне в первом тайме сегодня была хороша. А второй тайм провели нервно, совершали много глупых и неоправданных ошибок. По самоотдаче вопросов к игрокам нет, это радует», — сказал Березуцкий.