Алексей Березуцкий: «У меня есть претензии по судейству»
22:21
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что у него есть претензии к судейству после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).
«У меня есть претензии по судейству. Не смотрел момент с пенальти, но сам характер вызвал вопросы. Не хочу говорить ничего плохого. Скажем так, что стиль судейства Безбородова мне не понравился.
Схема может измениться в любой момент. Ждем Фукса скоро. Игра в обороне в первом тайме сегодня была хороша. А второй тайм провели нервно, совершали много глупых и неоправданных ошибок. По самоотдаче вопросов к игрокам нет, это радует», — сказал Березуцкий.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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