Александр Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу футбольного «Динамо» над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.
— Проигрывали 0:1, но показали характер. Молодцы! — сказал Овечкин.
— Как оцените состав «Динамо»?
— «Динамо» славится тем, что ставит своих воспитанников в состав. Всегда делается результат за счет наших ребят.
— Это поколение сильнее поколения Кокорина и Смолова?
— Не мне судить. Я обычный болельщик. Я переживаю только за две команды: «Динамо» и «Барселона». Для нас, для динамовцев, самое главное — это результат. Приятно видеть, что наши воспитанники играют и показывают результат. Это самое главное.
— Уход Месси как пережили?
— Пока еще никак.
— Вы же с ним знакомы. Может, писали что-то?
— А что там писать? Обидно, что легенда такого клуба уходит. Но это жизнь.
— Кого из этого состава «Динамо» можно вызвать в сборную?
— Я не футбольный специалист. Решать только Валерию Георгиевичу. Он опытный человек. Надеюсь, что наша сборная станет лучше и будет побеждать.
— Есть предчувствие о чемпионстве в этом сезоне?
— Мы, болельщики, всегда делаем ставку на победу. Конечно, надеюсь. Сегодня был очень сложный соперник — ЦСКА. Выиграли в принципиальном матче. Я очень рад за команду и за тренерский штаб.
— Есть ли надежды, что поедете в Пекин-2022?
— Дай Бог. Посмотрим, что будет. Не надо сейчас кидаться словами.
Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо». Сегодня, 8 августа он посетил домашнюю игру бело-голубых против ЦСКА.
После победы над ЦСКА «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 3 матчах. Команда Сандро Шварца уступает лидирующему «Зениту» и идущему вторым «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.
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simon-topor
Мы не против. Но без помощи судей бороться с Зенитом бесполезно. Сегодня Безбородов на пустом месте надавал карточек динамовцам.. Нужно быть готовым к тому,что и другие арбитры будут высасывать из пальца карточки конкурентам Зенита.
08.08.2021
Леонид Алхазов
А когда Овечка себе зуб вставит? Или у него имидж такой?
08.08.2021
S.M
Чего-чего? "— Как оцените состав «Динамо»? — «Динамо» славится тем, что ставит своих воспитанников в состав. Всегда делается результат за счет наших ребят."(с) он что курит то?
08.08.2021
КирпичИнвест
Вот это - нормальный болельщик. Без бариновоназаровских закидонов. Вот только, Саша, чемпионство на этот год забронировал Спартак )))
08.08.2021
Юрий Волков
да да, такие же чемпионы как и Овечкин... 3 Олимпиады со сборной выйграл)))
08.08.2021