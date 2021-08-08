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Александр Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне

22:25
Александр Овечкин на матче «Динамо» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Овечкин на матче «Динамо» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу футбольного «Динамо» над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.

— Проигрывали 0:1, но показали характер. Молодцы! — сказал Овечкин.

— Как оцените состав «Динамо»?

— «Динамо» славится тем, что ставит своих воспитанников в состав. Всегда делается результат за счет наших ребят.

— Это поколение сильнее поколения Кокорина и Смолова?

— Не мне судить. Я обычный болельщик. Я переживаю только за две команды: «Динамо» и «Барселона». Для нас, для динамовцев, самое главное — это результат. Приятно видеть, что наши воспитанники играют и показывают результат. Это самое главное.

— Уход Месси как пережили?

— Пока еще никак.

— Вы же с ним знакомы. Может, писали что-то?

— А что там писать? Обидно, что легенда такого клуба уходит. Но это жизнь.

— Кого из этого состава «Динамо» можно вызвать в сборную?

— Я не футбольный специалист. Решать только Валерию Георгиевичу. Он опытный человек. Надеюсь, что наша сборная станет лучше и будет побеждать.

— Есть предчувствие о чемпионстве в этом сезоне?

— Мы, болельщики, всегда делаем ставку на победу. Конечно, надеюсь. Сегодня был очень сложный соперник — ЦСКА. Выиграли в принципиальном матче. Я очень рад за команду и за тренерский штаб.

— Есть ли надежды, что поедете в Пекин-2022?

— Дай Бог. Посмотрим, что будет. Не надо сейчас кидаться словами.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо». Сегодня, 8 августа он посетил домашнюю игру бело-голубых против ЦСКА.

После победы над ЦСКА «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 3 матчах. Команда Сандро Шварца уступает лидирующему «Зениту» и идущему вторым «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Динамо — ЦСКА

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • simon-topor

    Мы не против. Но без помощи судей бороться с Зенитом бесполезно. Сегодня Безбородов на пустом месте надавал карточек динамовцам.. Нужно быть готовым к тому,что и другие арбитры будут высасывать из пальца карточки конкурентам Зенита.

    08.08.2021

  • Леонид Алхазов

    А когда Овечка себе зуб вставит? Или у него имидж такой?

    08.08.2021

  • S.M

    Чего-чего? "— Как оцените состав «Динамо»? — «Динамо» славится тем, что ставит своих воспитанников в состав. Всегда делается результат за счет наших ребят."(с) он что курит то?

    08.08.2021

  • КирпичИнвест

    Вот это - нормальный болельщик. Без бариновоназаровских закидонов. Вот только, Саша, чемпионство на этот год забронировал Спартак )))

    08.08.2021

  • Юрий Волков

    да да, такие же чемпионы как и Овечкин... 3 Олимпиады со сборной выйграл)))

    08.08.2021