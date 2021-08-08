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В ЦСКА объяснили, почему Дзагоев не сыграл в матче с «Динамо»

22:20
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему полузащитник армейцев Алан Дзагоев не появился на поле в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Федя Чалов немного подустал, поэтому заменили его. Дзагоев не вышел, потому что у него повреждение ахилла», — сказал Березуцкий.

В сезоне-2021/22 Дзагоев провел 2 матча за ЦСКА, в обоих случаях 31-летний россиянин выходил на замену. На счету полузащитника 1 результативная передача в игре против «Уфы» (1:0).

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр