В ЦСКА объяснили, почему Дзагоев не сыграл в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему полузащитник армейцев Алан Дзагоев не появился на поле в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Федя Чалов немного подустал, поэтому заменили его. Дзагоев не вышел, потому что у него повреждение ахилла», — сказал Березуцкий.

В сезоне-2021/22 Дзагоев провел 2 матча за ЦСКА, в обоих случаях 31-летний россиянин выходил на замену. На счету полузащитника 1 результативная передача в игре против «Уфы» (1:0).