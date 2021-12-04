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«У Заболотного в голове ничего нет! Защита — полная дыра!» Ветеран ЦСКА о матче с «Крыльями»

Ветеран ЦСКА резко отреагировал на игру команды в матче с «Крыльями Советов»
17:01
4 декабря. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1. Фото ФК «Крылья Советов»
4 декабря. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1. Фото ФК «Крылья Советов»
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Крылья Советами» (1:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игры у ЦСКА нет! Выручил Акинфеев, оборона играет просто безобразно, никто не идет на бьющего. Березуцкий знает, как строить игру в обороне. Почему он этих защитников не выгонит? Один Акинфеев на них всегда кричит. Защитники просто боятся мяча, это полная дыра! В команде нет нападения, Заболотный полный ноль, его уровень вторая лига. У Антона нет техники, тактики. В его голове ничего нет! Очень уныло смотреть матчи ЦСКА», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Также Пономарев считает, что главный тренер московской команды Алексей Березуцкий не уровень для ЦСКА.

«Я звонил Бабаеву, и сразу сказал, что Березуцкий поплывет. Ему надо было поработать в низшей команде, чтобы понабраться опыта. Березуцкий — это второй Семак. Только у Семака есть деньги и игроки. А у ЦСКА молодежь, с ними надо работать», — добавил Пономарев «СЭ».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА
Голы
Бохинен, 75 (0:1)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Чернов Зеффан Бейл Ежов (Якуба, 78 ) Глушенков (Цыпченко, 67 ) Зиньковский (Липовой, 86 ) Иванисеня (Пиняев, 78 ) Пруцев Сарвели (Сергеев, 67 )
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бохинен, 71) Ахметов (Дзагоев, 46) Зайнутдинов (Кучаев, 76) Бийол Обляков Эджуке (Фукс, 90+2) Заболотный
Предупреждения
Чернов 83  -  Мухин 60, Эджуке 89
Судьи
Москалев (Воронеж) Болховитин (Ленинградская область) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

ЦСКА с 27 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» — 24 очка и 7-я строчка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Ахмат 0
1-й тайм

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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