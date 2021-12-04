Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Крылья Советами» (1:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игры у ЦСКА нет! Выручил Акинфеев, оборона играет просто безобразно, никто не идет на бьющего. Березуцкий знает, как строить игру в обороне. Почему он этих защитников не выгонит? Один Акинфеев на них всегда кричит. Защитники просто боятся мяча, это полная дыра! В команде нет нападения, Заболотный полный ноль, его уровень вторая лига. У Антона нет техники, тактики. В его голове ничего нет! Очень уныло смотреть матчи ЦСКА», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Также Пономарев считает, что главный тренер московской команды Алексей Березуцкий не уровень для ЦСКА.

«Я звонил Бабаеву, и сразу сказал, что Березуцкий поплывет. Ему надо было поработать в низшей команде, чтобы понабраться опыта. Березуцкий — это второй Семак. Только у Семака есть деньги и игроки. А у ЦСКА молодежь, с ними надо работать», — добавил Пономарев «СЭ».

ЦСКА с 27 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» — 24 очка и 7-я строчка.