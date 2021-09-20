Алексей Березуцкий: «Матч был очень тяжелый — до первой ошибки»
22:08
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).
— Тяжелые погодные условия, матч был очень тяжелый — до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Выиграли на характере.
— Почему Зайнутдинов играл в центр, а Облякова налево?
— Во-первых, Баха очень универсальный футболист. Мы могли бы поменять его с Обляковым, но Ваня уже привык слева играть И было логично, что Баха играл в центре.
ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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