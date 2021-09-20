Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Тяжелые погодные условия, матч был очень тяжелый — до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а «Спартак». Выиграли на характере.

— Почему Зайнутдинов играл в центр, а Облякова налево?

— Во-первых, Баха очень универсальный футболист. Мы могли бы поменять его с Обляковым, но Ваня уже привык слева играть И было логично, что Баха играл в центре.

ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч.