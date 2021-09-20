Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравилась игра. Был острый и динамичный футбол. Обе команды сыграли хорошо. Да, возможно, «Спартак» был активнее в атаке. Когда Понсе не забил свой убойный момент, я сразу сказал: «ЦСКА забьет». Так и получилось. Таких динамичных игр не хватает нашему чемпионату. Думаю, что обе команды еще наберут свои очки. Еще много игр впереди», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков высказался о перспективах Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.

«Спартак» играл хорошо. Им просто не повезло. Мне понравилось их движение. Нужно дать поработать тренеру. Говорить об отставке преждевременно", — добавил Колосков.

ЦСКА поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. «Спартак» занимает 9-ю строчку с 10 баллами.