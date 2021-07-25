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Алексей Березуцкий: «ЦСКА будет играть в футбол, который будет приносить результат»

19:55
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о настрое на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Никаких особенных эмоций нет. Начало чемпионата — это всегда важный матч. Первая игра всегда важна. Надеемся, что все будет хорошо.

ЦСКА будет играть в футбол, который будет приносить результат футбольному клубу ЦСКА», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Московский клуб проведет первый официальный матч под руководством Алексея Березуцкого в статусе главного тренера.

ЦСКА — Уфа

 

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры