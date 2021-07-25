Алексей Березуцкий: «ЦСКА будет играть в футбол, который будет приносить результат»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о настрое на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Никаких особенных эмоций нет. Начало чемпионата — это всегда важный матч. Первая игра всегда важна. Надеемся, что все будет хорошо.

ЦСКА будет играть в футбол, который будет приносить результат футбольному клубу ЦСКА», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Московский клуб проведет первый официальный матч под руководством Алексея Березуцкого в статусе главного тренера.