Алексей Березуцкий: «ЦСКА будет играть в футбол, который будет приносить результат»
19:55
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о настрое на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Никаких особенных эмоций нет. Начало чемпионата — это всегда важный матч. Первая игра всегда важна. Надеемся, что все будет хорошо.
ЦСКА будет играть в футбол, который будет приносить результат футбольному клубу ЦСКА», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Московский клуб проведет первый официальный матч под руководством Алексея Березуцкого в статусе главного тренера.
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