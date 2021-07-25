На 90+4-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» арбитр Василий Казарцев ошибся, назначив пенальти в пользу «быков».

Краснодарский нападающий Джон Кордоба наступил на ногу Кириллу Колесниченко, громко закричал и упал в штрафной площади соперников. Судья квалифицировал это как фол защитника «Урала» и указал на 11-метровую отметку.

В конце первого тайма тоже ошибочно был назначен пенальти в пользу хозяев поля.