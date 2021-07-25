«Урал» — «Краснодар»: Кордоба поразил судью криком. В матче назначили второй «левый» пенальти
20:03
На 90+4-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» арбитр Василий Казарцев ошибся, назначив пенальти в пользу «быков».
Краснодарский нападающий Джон Кордоба наступил на ногу Кириллу Колесниченко, громко закричал и упал в штрафной площади соперников. Судья квалифицировал это как фол защитника «Урала» и указал на 11-метровую отметку.
В конце первого тайма тоже ошибочно был назначен пенальти в пользу хозяев поля.
Новичок «Краснодара» Кордоба долго не думал — взял и закатил пенальти в дебютном матче ? pic.twitter.com/JS3H0bMyJS— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021
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