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Судейство

«Урал» — «Краснодар»: Кордоба поразил судью криком. В матче назначили второй «левый» пенальти

20:03
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар» — 0:3.
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар» — 0:3.
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На 90+4-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Краснодар» арбитр Василий Казарцев ошибся, назначив пенальти в пользу «быков».

Краснодарский нападающий Джон Кордоба наступил на ногу Кириллу Колесниченко, громко закричал и упал в штрафной площади соперников. Судья квалифицировал это как фол защитника «Урала» и указал на 11-метровую отметку.

В конце первого тайма тоже ошибочно был назначен пенальти в пользу хозяев поля.

Урал — Краснодар

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Александр Бобров все материалы автора

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