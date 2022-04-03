Тарханов: «Преимущество было у ЦСКА, но «Урал» хорошо и организованно оборонялся»

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал результат матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Преимущество было у ЦСКА, но «Урал» хорошо и организованно оборонялся, хорошо выходил в контратаку. «Урал» не пасовал перед ЦСКА. У армейцев сегодня ничего не получалось в атаке. Естественно, в этом вина «Урала», потому что они не давали возможности сопернику сделать это.

Фактически особых моментов у ЦСКА не было. Навесы были, перед штрафной они оккупировали, но дальше атака не шла. Единственное, непонятно в моменте с пенальти. Я был на стадионе и не совсем хорошо мог разглядеть момент", — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего, 16-го места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.