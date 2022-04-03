Полузащитник «Урала» Олег Шатов после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:2) рассказал о приостановке карьеры. По его словам, он не мог отказать президенту клуба Григорию Иванову.

— Ты в этом сезоне приостанавливал карьеру, не жалеешь, что вернулся? Ты сейчас видишь ту мотивацию, которую потерял в «Рубине»?

— Мотивация — то, что я люблю в футболе. Ну и я не мог отказать Григорию Викторовичу. Он сыграл большую роль в моем становлении. У меня выбор был очевиден.

— От него шла мотивация, чтобы попробовать вернуться?

— Ну от него и все-таки я люблю футбол. Это большая часть моей жизни. Я люблю футбол, поэтому принял решение поехать с «Уралом» на сборы. Когда приехал туда понял, почему бы и нет. Даже если я буду говорить, что я приостанавливаю карьеру, я буду делать попытки, чтобы вернуться.

— Какие были мысли, когда ты был без футбола?

— Да никакие. Жил, наслаждался. Ходил в баньку. Нет, не с Глушаковым, я в Питере. Денис мог бы и набрать, позвать в баню. Хотя от него не дождешься. Наслаждался общением с детьми, с друзьями. Получил максимальное удовольствие от времени без футбола.