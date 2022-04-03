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Шатов — о приостановке карьеры: «Ходил в баньку. Нет, не с Глушаковым»

Шатов заявил, что не мог отказать Григорию Иванову
Мария Куцубеева
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Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Урала» Олег Шатов после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:2) рассказал о приостановке карьеры. По его словам, он не мог отказать президенту клуба Григорию Иванову.

— Ты в этом сезоне приостанавливал карьеру, не жалеешь, что вернулся? Ты сейчас видишь ту мотивацию, которую потерял в «Рубине»?

— Мотивация — то, что я люблю в футболе. Ну и я не мог отказать Григорию Викторовичу. Он сыграл большую роль в моем становлении. У меня выбор был очевиден.

— От него шла мотивация, чтобы попробовать вернуться?

— Ну от него и все-таки я люблю футбол. Это большая часть моей жизни. Я люблю футбол, поэтому принял решение поехать с «Уралом» на сборы. Когда приехал туда понял, почему бы и нет. Даже если я буду говорить, что я приостанавливаю карьеру, я буду делать попытки, чтобы вернуться.

— Какие были мысли, когда ты был без футбола?

— Да никакие. Жил, наслаждался. Ходил в баньку. Нет, не с Глушаковым, я в Питере. Денис мог бы и набрать, позвать в баню. Хотя от него не дождешься. Наслаждался общением с детьми, с друзьями. Получил максимальное удовольствие от времени без футбола.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Олег Шатов
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
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