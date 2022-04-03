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Судейство

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Арбитр Хусаинов раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Урал»: «Это какими глазами надо смотреть ВАР?»

Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Урал»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Панин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейские решения Игоря Панина в концовке матча 23-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2).

«Эти решения характеризуют, что и главный арбитр, и ребята за ВАР не соответствуют требованиям единых международных правил, у них слабое судейское футбольное образование. А когда начинаются лукавые объяснения о нанесениях контактов, смотря кто в какой футболке играет, это уже не о футболе. Там еще до момента с пенальти футболист ЦСКА в падении преграждает путь сопернику, в результате чего мячом завладевает Ушаков. После этого действительно произошел фол в пределах штрафной. По сути, все правильно. Но ответный игровой эпизод хлеще. Арбитр снова пошел смотреть ВАР. Какими глазами надо смотреть ВАР? Эти игровые эпизоды ничем не отличаются. Даже момент у ворот ЦСКА более открытый, потому что в первом моменте было нарушение еще до пенальти. Если бы арбитр его увидел, не было бы пенальти», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 90+9-й минуте матча главный судья матча Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

ЦСКА занимает третье место с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.

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15%

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2.10

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7
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