«Ростов» — «Динамо»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Мелехина

«Ростов» остался вдесятером в матче против московского «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

На 18-й минуте красную карточку получил защитник ростовчан Виктор Мелехин. Изначально арбитр матча Ян Бобровский показал желтую, но после подсказки ВАР посмотрел повтор эпизода и изменил решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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