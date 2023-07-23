Форвард «Спартака» Соболев: «Всех с победой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:2) в первом туре РПЛ и поздравил своего одноклубника Даниила Хлусевича, который оформил дубль.

«Всех с победой. За Хлуса рад, заслужил!» — написал Соболев в своем Telegram-канале.

«Спартак» в следующем туре сыграет дома против «Балтики». Матч состоится 31 июля и начнется в 19.30 (мск).