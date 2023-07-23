Умяров — о матче с «Оренбургом»: «Безумно рады за мальчика под номером 82»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:2) в первом туре РПЛ, а также поздравил своего одноклубника Даниила Хлусевича, который оформил дубль.

«Есть первая победа в сезоне! Безумно рады за мальчика под номером 82», — написал Умяров в своем Telegram-канале.

«Спартак» в следующем туре сыграет дома против «Балтики». Матч состоится 31 июля и начнется в 19.30 (мск).