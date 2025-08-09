Ширко: «Зенит» — главный претендент на чемпионство»

Экс-форвард «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Ширко в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Зенит» главным претендентом на золото.

— «Зенит» на старте буксует. Сюрприз?

— Да. Но все равно это главный претендент на чемпионство. Состав-то сильнейший в РПЛ, плюс длинная скамейка, на каждую позицию — по два игрока. Когда вернется в строй Луис Энрике и наберут форму Вендел с Глушенковым, «Зенит» снова будет неудержим.

В первых трех турах РПЛ «Зенит» набрал пять очков.