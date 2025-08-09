Ширко — о покупке Гарсии, Солари и Жедсона за 60 миллионов евро: «Было бы логичнее хотя бы часть этой суммы потратить на защитников»

Экс-форвард «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Ширко в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых в обороне.

— Вам не кажется странным, что «Спартак» выкладывает 60 миллионов евро за Гарсию, Солари и Жедсона, при этом в защите по-прежнему выходят Хлусевич, Рябчук и Денисов?

— Да все понимают, что было бы логичнее хотя бы часть этой суммы потратить на защитников. Возможно, скоро и в линию обороны будут приобретения. Пока же дисбаланс бросается в глаза.

— Оборона — самая уязвимая зона «Спартака»?

— Пожалуй. Привозов у защитников действительно многовато. Но если нет хорошего центра и надежных флангов, а атакующие игроки постоянно задерживаются у чужих ворот, на оборону выпадает колоссальная нагрузка. При таком раскладе ошибка лишь вопрос времени.