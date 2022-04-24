«Рубин» сообщил о замене в стартовом составе на матч с «Арсеналом»

«Рубин» сообщил о замене в стартовом составе на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом».

Вместо Леона Мусаева на поле выйдет Оливер Абильдгор, сообщает пресс-служба. Причины замены не сообщаются.

Это первый матч Абильдгора в РПЛ с декабря. В апреле 25-летний датчанин вернулся в расположение команды из Дании, где он восстанавливался, тренируясь с местным клубом.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Арсенал».