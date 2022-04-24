«Рубин» сообщил о замене в стартовом составе на матч с «Арсеналом»
«Рубин» сообщил о замене в стартовом составе на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом».
Вместо Леона Мусаева на поле выйдет Оливер Абильдгор, сообщает пресс-служба. Причины замены не сообщаются.
Это первый матч Абильдгора в РПЛ с декабря. В апреле 25-летний датчанин вернулся в расположение команды из Дании, где он восстанавливался, тренируясь с местным клубом.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Арсенал».
Источник: https://t.me/premierliga/3873
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|5
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|52
|
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|14
|4
|8
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|46
|
4
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|25
|13
|5
|7
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|44
|
5
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|8
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|41
|
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|
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|
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|10
|41-42
|31
|
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|10
|28-33
|31
|
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|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
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|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
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|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
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|5
|6
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|25-51
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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