Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Мостовой: «Спартак» играл слабо, футболисты «Динамо» должны себе кусать колени»

21:33
Теги:

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2).

«Надо признать, что «Динамо» выглядело лучше, — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. - Другое дело, что играть надо до финального свистка арбитра. В конце случилось у динамовцев то, что частенько случается с молодыми игроками. Забей третий гол и все было бы по-другому. Тут у меня прокралась мысль, что у красно-белых есть шансы. Очень хотелось, чтобы хотя бы один забили. «Спартак» играл слабо. Есть на это свои причины. Футболисты «Динамо» должны себе кусать колени. Они упустили победу. Футбол очень понравился. Не ожидал, что так произойдет в концовке».

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» после 11 матчей занимает третью строчку с 20 очками. «Спартак» идет седьмым с 17 очками в активе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Американская фигуристка доказала свою невиновность в допинге: она пользовалась «заразной» косметикой
Погибшие в Албании российские туристы перед смертью заказали вино
3
3
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры