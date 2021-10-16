Александр Мостовой: «Спартак» играл слабо, футболисты «Динамо» должны себе кусать колени»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2).
«Надо признать, что «Динамо» выглядело лучше, — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. - Другое дело, что играть надо до финального свистка арбитра. В конце случилось у динамовцев то, что частенько случается с молодыми игроками. Забей третий гол и все было бы по-другому. Тут у меня прокралась мысль, что у красно-белых есть шансы. Очень хотелось, чтобы хотя бы один забили. «Спартак» играл слабо. Есть на это свои причины. Футболисты «Динамо» должны себе кусать колени. Они упустили победу. Футбол очень понравился. Не ожидал, что так произойдет в концовке».
В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» после 11 матчей занимает третью строчку с 20 очками. «Спартак» идет седьмым с 17 очками в активе.
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