Шварц — про ничью со «Спартаком»: «Динамо» не хватило концентрации и хладнокровия"
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2) посетовал на нехватку концентрации и хладнокровия. Красно-белые отыгрались в самой концовке встречи благордаря голам Георгия Джикии и Самюэль Жиго.
«Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби. 85 минут команда хорошо играла тактически, забила два мяча, — отметил Шварц. — Но нам не хватило концентрации, чтобы довести игру до победы. Мы выбегали в контратаки, но не смогли забить третий мяч. Нам не хватило хладнокровия. «Спартак» воспользовался стандартами и сравнял счет. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить свою команду за эту игру».
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