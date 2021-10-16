Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2) посетовал на нехватку концентрации и хладнокровия. Красно-белые отыгрались в самой концовке встречи благордаря голам Георгия Джикии и Самюэль Жиго.

«Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби. 85 минут команда хорошо играла тактически, забила два мяча, — отметил Шварц. — Но нам не хватило концентрации, чтобы довести игру до победы. Мы выбегали в контратаки, но не смогли забить третий мяч. Нам не хватило хладнокровия. «Спартак» воспользовался стандартами и сравнял счет. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить свою команду за эту игру».