Джикия: «Мы расстроены матчем с «Динамо», хотелось выиграть. Где нападающие «Спартака»? Проверю в раздевалке»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Прежде всего, мы расстроены результатом, потому что хотелось одержать победу. Результат неудовлетворительный. Неудачная игра в первом тайме? Согласен, не получалось то, что планированы. С чем это связано — не знаю, нам нужно проанализировать все завтра и послезавтра, но я надеюсь, что это больше не повторится.
Потасовка? Это эмоции, борьба, это дерби. Это дерби, эмоции, борьба. Это случилось бы если не на 45-й минуте, то чуть позже. Самое главное — все оставили свои обиды на поле. Все хорошо, ничего серьезного, после игры ни с кем ничего не было. Хорошо, что Тюкавин не воспользовался своим моментом, а мы после этого забили. Благодаря чему удалось отыграться? Благодаря желанию. Мой гол — это наигранная комбинация, мы уделяем внимание стандартам, сегодня получилось. Где нападающие? Сейчас проверю, задам им вопрос в раздевалке. Думаю, что ответят, не маленькие уже», — сказал в эфире «Матч Премьер» Джикия.
«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. «Динамо» идет на 3-й строчке с 20 очками в 11 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю