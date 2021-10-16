Джикия: «Мы расстроены матчем с «Динамо», хотелось выиграть. Где нападающие «Спартака»? Проверю в раздевалке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«Прежде всего, мы расстроены результатом, потому что хотелось одержать победу. Результат неудовлетворительный. Неудачная игра в первом тайме? Согласен, не получалось то, что планированы. С чем это связано — не знаю, нам нужно проанализировать все завтра и послезавтра, но я надеюсь, что это больше не повторится.



Потасовка? Это эмоции, борьба, это дерби. Это дерби, эмоции, борьба. Это случилось бы если не на 45-й минуте, то чуть позже. Самое главное — все оставили свои обиды на поле. Все хорошо, ничего серьезного, после игры ни с кем ничего не было. Хорошо, что Тюкавин не воспользовался своим моментом, а мы после этого забили. Благодаря чему удалось отыграться? Благодаря желанию. Мой гол — это наигранная комбинация, мы уделяем внимание стандартам, сегодня получилось. Где нападающие? Сейчас проверю, задам им вопрос в раздевалке. Думаю, что ответят, не маленькие уже», — сказал в эфире «Матч Премьер» Джикия.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. «Динамо» идет на 3-й строчке с 20 очками в 11 играх.