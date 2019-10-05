Александр Мостовой: «Руководство «Динамо» должно что-то решить по Хохлову»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сразу после матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» (2:0) поделился мнением об игре бело-голубых.

— Я бы не сказал, что «Динамо» уступало «Оренбургу» до удаления, — заявил Мостовой в эфире «Матч Премьер». — Но Юсупов подвел свою команду, его удаление было абсолютно необоснованными. Первая желтая карточка у него с прямой ногой, там можно было сразу красную дать. А затем, имея желтую карточку, так хватать соперника. Во 2 тайме «Динамо» было беспомощно, «Оренбург» их додавил.

Вообще Юсупов всегда отличался нестандартными действиями — где-то прыгнет, сфолит, сыграет коряво. С техникой у него всегда были проблемы. Но что самое плохое, у игроков «Динамо» в глазах безразличие, не было никакой опасности, борьбы — ничего.

У «Динамо» печальные результаты, не удивлюсь, если завтра будет отставка Хохлова. Сейчас будет перерыв на матчи сборных, и руководство «Динамо» должно что-то решить по нему.

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