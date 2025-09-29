Мостовой — о возможном запрете добиваний после пенальти: «Это плюс для вратарей»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный запрет добиваний после пенальти в футболе.

«В футболе все давно придумано. Множество правил как были, так и есть. Для меня это нововведение неоднозначное. Это плюс для вратарей, но мы видим, что иногда забиваются важнейшие голы именно с добивания. У нападающих может в глазах потемнеть, что-то еще произойти, нога поехать. Первым ударом не смог, вторым спокойно добил. Для меня такие изменения — 50/50», — сказал Мостовой «СЭ».

Игрокам могут запретить добивать мяч в ворота после того, как его отбил вратарь. Если голкипер справился с ударом, то будет назначаться удар от ворот. Что произойдет, если мяч попадет в каркас ворот, пока не уточняется.

Денис Клесарев