29 сентября, 14:22

Мостовой — о возможном запрете добиваний после пенальти: «Это плюс для вратарей»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный запрет добиваний после пенальти в футболе.

«В футболе все давно придумано. Множество правил как были, так и есть. Для меня это нововведение неоднозначное. Это плюс для вратарей, но мы видим, что иногда забиваются важнейшие голы именно с добивания. У нападающих может в глазах потемнеть, что-то еще произойти, нога поехать. Первым ударом не смог, вторым спокойно добил. Для меня такие изменения — 50/50», — сказал Мостовой «СЭ».

Игрокам могут запретить добивать мяч в ворота после того, как его отбил вратарь. Если голкипер справился с ударом, то будет назначаться удар от ворот. Что произойдет, если мяч попадет в каркас ворот, пока не уточняется.

Денис Клесарев

Александр Мостовой
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Прожарка свиней

    В хоккее же нет добиваний при выполнении буллитов. Мое мнение - отменять нужно добивания.

    29.09.2025

  • hamal

    "У нападающих может в глазах потемнеть, что-то еще произойти, нога поехать"(с) А у вратарей не может: ни потемнеть, ни поехать! Они - роботы. Странный аргумент. Как по мне, голы с добивания - самые обидные. И так у вратаря минимум шансов отбить, так его ещё и добивают.

    29.09.2025

  • Патриот Великой России

    Как в хоккее на буллитах !

    29.09.2025

  • Redis_redisich

    С учетом того, в каких ситуациях ставят пенальти - это определенно плюс. Потому что забить с пенальти это вероятность далеко не 50 на 50. Пенальти 8 из 10 наверное реализиуются. А вот в ситуациях, в которых их назначают, забивается наверное 1 из 15. (толчок там и тд).

    29.09.2025

  • Михаил 888

    Мостовой как всегда гениален -это плюс для вратарей .А еще бы добавил но минус для игроков и фраза была бы просто гениальна.)))) Мистер очевидность.

    29.09.2025

  • hovawart645

    Без добивания честнее. И интереснее будет.

    29.09.2025

