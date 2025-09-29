Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Агенты предлагали Талалаева в «Спартак»? Не слышал об этом»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера Андрея Талалаева в «Спартак».

«Увлекаюсь футболом, смотрю, слежу. По возможности слежу за другими командами. Агенты предлагают Талалаева в «Спартак»? Я не слышал об этом. Есть ли отступные в контракте Талалаева? Слухи не обсуждаю. Ничего конкретного не слышал. Андрей Викторович — главный тренер футбольного клуба «Балтика». Довольны им, это даже не обсуждается. Работаем», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее Sport24 сообщал, что «Спартаку» предлагали кандидатуру Талалаева на случай ухода Деяна Станковича.