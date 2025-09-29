Источник: в ФИФА хотят запретить игрокам добивать мяч после пенальти

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изменить правила, касающиеся выполнения 11-метровых штрафных ударов, сообщает Bild.

По данным источника, игрокам могут запретить добивать мяч в ворота после того, как его отбил вратарь. Если голкипер справился с ударом, то будет назначаться удар от ворот. Что произойдет, если мяч попадет в каркас ворот, пока не уточняется.

Не исключено, что новое правило вступит в силу с сезона-2026/27. Но сначала его должны одобрить в Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB). По данным Bild, эта организация уже отклонила предложенное правило после предварительных консультаций с клубами и ассоциациями.