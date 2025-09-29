Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Уведомления
Главная
Футбол

29 сентября, 08:16

Источник: в ФИФА хотят запретить игрокам добивать мяч после пенальти

Павел Лопатко

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изменить правила, касающиеся выполнения 11-метровых штрафных ударов, сообщает Bild.

По данным источника, игрокам могут запретить добивать мяч в ворота после того, как его отбил вратарь. Если голкипер справился с ударом, то будет назначаться удар от ворот. Что произойдет, если мяч попадет в каркас ворот, пока не уточняется.

Не исключено, что новое правило вступит в силу с сезона-2026/27. Но сначала его должны одобрить в Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB). По данным Bild, эта организация уже отклонила предложенное правило после предварительных консультаций с клубами и ассоциациями.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФИФА
Читайте также
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • FCSM

    Пенальти это уже большой бонус, поэтому добивание правильнее будет запретить.

    30.09.2025

  • spartsmen

    давно пора.

    29.09.2025

  • zg

    Какая глупость!Это игра!Не надо ее убивать!

    29.09.2025

  • 555 555

    В ФИФА здравомыслящих деятелей с годами становится всё меньше и меньше.

    29.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Пропал дом

    29.09.2025

  • Diman_madridista

    Ну да, самый наболевший вопрос в мировом футболе. Со всего мира идут петиции и обращения об отмене добивания. Часом не Венгер их надоразумил?

    29.09.2025

  • Каспийский берег

    дебилы.......а правильное решение это для тех кто в футболе них не смыслит....для Карасевых, Вилковых и Ко

    29.09.2025

  • сергей карасёв

    долго думали...а решение правильное...

    29.09.2025

    • Финальный турнир Межконтинентального Кубка ФИФА пройдет в Катаре

    Дасаев считает, что нововведения плохо сказываются на футболе

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости