Полузащитник «Спартака» Барко рассказал, что не изучает русский

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что не изучает русский язык, при этом в команде нет проблем с взаимопониманием.

«Я не изучаю русский язык. Но я все время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то все равно понимаю. У нас в команде говорят на разных языках: на русском, сербском, испанском, французском. И ты всегда можешь что-то выучить, начать понимать и так далее», — цитирует 26-летнего аргентинца Legalbet.

Барко играет за «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 11 матчах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.