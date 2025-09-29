Футбол
29 сентября, 15:00

Полузащитник «Спартака» Барко рассказал, что не изучает русский

Павел Лопатко

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что не изучает русский язык, при этом в команде нет проблем с взаимопониманием.

«Я не изучаю русский язык. Но я все время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то все равно понимаю. У нас в команде говорят на разных языках: на русском, сербском, испанском, французском. И ты всегда можешь что-то выучить, начать понимать и так далее», — цитирует 26-летнего аргентинца Legalbet.

Барко играет за «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 11 матчах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Legalbet
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ю.Ю.

    Но в первоисточнике нет ни слова про лимит: - Ну и? Он же не собирается получать российский паспорт, чтобы потом не выступать за сборную России как бразилы из "бразгаза".

    30.09.2025

  • анатолий еремин

    Но пример вы привели уж больно неудачный. Гражданство Тчуйсе не дало никаких преймуществ Спартаку тогда, но Зенит целый год заявлял лишнего легионера в матчах РПЛ.

    30.09.2025

  • rustov

    Помнится, сколько лет Бесчастных (сюда можно ставить множество фамилий российских футболистов) отыграл в Испании и Германии, но в результате даже сносно не владеет ни тем, ни другим языками...Стремление к изучению языка страны диктуется внутренней культурой человека, а не его профессиональными качествами или обязанностями. Барко, безусловно, хороший футболист и неплохо исполняет свои обязанности перед клубом, а вопросы, связанные со знанием языка - это уже его проблемы

    30.09.2025

  • hamal

    справедливости ради, из воспитанников зенитовской академии в РПЛ можно пару команд составить. Только в самом Зените - ни одного.

    30.09.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    "Да он же - фин!"

    30.09.2025

  • Ю.Ю.

    А я и не упрекал, а констатировал. Если вы вспоминаете Сантоса, то будьте любезны, вспомните и Тчуйсе. Малком и Клаудиньо никак не могли обойти лимит, даже если бы были заиграны за нашу сборную. Перед тем, как такое написать, можно было бы и регламент изучить. Не знаю ни одного болелу Зенита, кто одобрял бы получение ими паспортов, потому как все прекрасно понимали, что это обычный уход от налогов. За бромантан поплатился один Егор Ильич, хотя принимала этот бромантан вся команда. Где был ваш праведный гнев? И самое главное - я не сторонник мерятся косяками. И никогда бы не стал ввязываться в выяснения отношений по этому поводу, с представитеями условных Крыльев или Рубина. Но, извините, не вам нас попрекать.

    30.09.2025

  • анатолий еремин

    Только вот под Спартак лимиты в13 легов не делались а под Зенит сделали.В Спартаке 10 легионеров на матч не выходили ,а в Зените не один раз.Тчуйсе получил Российское гражданство когда в Спартаке играли он да Робсон,а вот Малколм Клаудиньо Сантос получили гражданство чтобы обойти лимит и выпустить на поле побольше легионеров.с той же целью подписывали Марио Фернандеса,то есть завоевать чемпионство любыми способами. И болелы Спартака сами гнобили Червиченко,за бромантан и легов с Африки и в конце концов заставили уйти из Спартака. У вас же болелы выступают чтобы не было ужесточения лимита потому что без легов вы никто.Последний свой воспитанник Миша Кержаков да и тот стал приличным футболистом отнюдь не в Зените. Так что извините,но не вам нас упрекать

    30.09.2025

  • анатолий еремин

    Вот они все ваши леги рпл поиграют немножко,нагребут денег потом резко перестают играть и показывают хрен в окошко и получют еще неустойку за разрыв контракта.

    30.09.2025

  • Ю.Ю.

    1. Для Тчуйсе даже футболку сборной успели подготовить, но он от неё отказался. 2. Карпин удосужился включить Сантоса только в расширенный список сборной. Не более. Ни разу на сборы не вызывал. 3. - "Ну и? Он же не собирается получать российский паспорт, чтобы потом не выступать за сборную России как бразилы из "бразгаза"." Здесь нет ни слова о лимите. И Сантос, для того, чтобы перестать считаться легионером, отыграл за Зенит 5 лет без перерыва. И правило это было введено до того, как Сантос появился в нашем футболе. Как и "льготы" для белорусов, казахов и армян. А вот среди лумумбовцев таких не нашлось. Текучка... 4. ФК им.Лумумбы, единственный российский клуб, в котором количество легионеров перевалило за 150 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ)!!! Другие и до 100 не добрались, а увас уже 150. По истине народная команда. Осталось выяснить, какого народа?

    30.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Можешь, но не хочешь.. Скоро домой..

    29.09.2025

  • SpartakSirius

    Физрук на итальянском разговаривает

    29.09.2025

  • Бен Ричардс

    Тчуйсе получил российское гражданство в в 2000 году, исключительно потому что Романцев хотел его видеть в сборной и Тчуйсе поначалу не отказывался (в отличие от Сантоса, который отказался с самого начала). Лимит на легионеров в РПЛ ввели в 2005г., поэтому российское гражданство Тчуйсе никак не могло быть уловкой, как в бразгазе, где однажды на поле против "Рубина" оказалось 10 иностранцев, включая Сантоса. А вообще 8 бразилов, а некоторые еще и с российскими паспортами без намерения выступать за Россию, в заявке это норма для "бразгаза".

    29.09.2025

  • Jean4

    Как и 90% легионеров приезжающих к нам.

    29.09.2025

  • Ю.Ю.

    Или как Тчуйсе из ФК им.Лумумбы.

    29.09.2025

  • Бен Ричардс

    Ну и? Он же не собирается получать российский паспорт, чтобы потом не выступать за сборную России как бразилы из "бразгаза".

    29.09.2025

  • Gordon

    И что? Если человек приносит результат, это не самое принципиальное. Вагнер в ЦСКА, насколько знаю, тоже не учил - и есть ли у этого клуба болельщики, которым сие не похрен с учётом того, что они с ним выиграли?

    29.09.2025

  • Spartak7

    И зачем нам такие иностранцы? В любом "серьезном" забугорном клубе, уже бы давно язык выучил.

    29.09.2025

  • Фирсыч

    Правильно, зачем? Паспорт наш и так дадут.

    29.09.2025

  • Семён Фадеич

    Транзитный пассажир, не видит смысла.

    29.09.2025

  • m_16

    Ну и правильно, он же не бразилец, ему не обязательно.

    29.09.2025

    • Мостовой — о возможном запрете добиваний после пенальти: «Это плюс для вратарей»

    Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, что им интересовались турецкие клубы
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

