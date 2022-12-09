Бушманов: «Спартаку» будет выгодно, если Промес получит российское гражданство"

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить российский паспорт.

— Почему нет? Мне кажется, что Промесу комфортно в России. Все нравится, все устраивает. «Спартаку» будет выгодно, если Промес получит российское гражданство. Освободится одно легионерское место, — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

— Промес заигран за сборную Нидерландов. По идее, он все равно останется легионером.

— Вы имеете в виду, что он не сможет сыграть за сборную России?

— Да.

— Честно говоря, не знаю, какие там правила. Они очень часто меняются.

— Странно давать гражданство игроку, который не сможет сыграть за сборную России.

— Видимо, какая-то логика в этом есть.

Нидерландский футболист выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В феврале 2021 года Промес вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.