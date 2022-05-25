Александр Мостовой не считает, что Лантратов виноват в инциденте с болбоем

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым и болбоем в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровск» (0:1).

«В принципе ничего такого там не было, такое часто происходит. Тем более, когда мальчики специально держат мяч и не отдают. Конечно, когда ты бежишь на эмоциях, хватаешь и вытягиваешь мяч, можешь крикнуть, заорать, сказать что-то на эмоциях. Ну здесь он толкнул, ничего страшного. Отдай мяч, и никто тебя толкать не будет. Бежит человек, хочет забрать мяч, ты ему отдай, кинь его, как всегда делал», — сказал «СЭ» Мостовой.

26-летний Лантратов толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

Ответный стыковой матч «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».