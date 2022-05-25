Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из команды полузащитника Магомеда Оздоева.

«Спустя практически пять сезонов, проведенных в лазурной футболке, нашу команду покинул полузащитник Магомед Оздоев. Постоянный игрок сборной, завоевавший семь титулов вместе с сине-бело-голубыми: четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и двух Суперкубков России.

Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. В условиях жесточайшей конкуренции с российскими и иностранными игроками он заслужил своё место в стартовом составе, в котором выходил на протяжении трех лет. К сожалению, только тяжелая травма смазала ему начало спортивного сезона-2021/22. И даже несмотря на непростой восстановительный период, он выходил на поле, отдавал всего себя и забивал важнейшие голы в ворота соперников — чего стоит гол на последних минутах в ворота «Челси»!

Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» - приводит слова Медведева сайт «Зенита».