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Александр Медведев: «Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал уход из команды полузащитника Оздоева
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Медведев и Магомед Оздоев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из команды полузащитника Магомеда Оздоева.

«Спустя практически пять сезонов, проведенных в лазурной футболке, нашу команду покинул полузащитник Магомед Оздоев. Постоянный игрок сборной, завоевавший семь титулов вместе с сине-бело-голубыми: четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и двух Суперкубков России.

Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. В условиях жесточайшей конкуренции с российскими и иностранными игроками он заслужил своё место в стартовом составе, в котором выходил на протяжении трех лет. К сожалению, только тяжелая травма смазала ему начало спортивного сезона-2021/22. И даже несмотря на непростой восстановительный период, он выходил на поле, отдавал всего себя и забивал важнейшие голы в ворота соперников — чего стоит гол на последних минутах в ворота «Челси»!

Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» - приводит слова Медведева сайт «Зенита».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-25-aleksandr-medvedev-ozdoev-nastoyashchee-voploshchenie-trudolyubiya-chestnosti-i-professionalnogo-pod.htm
Магомед Оздоев
ФК Зенит
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

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