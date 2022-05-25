Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из петербургского клуба.

«Во-первых, Магомед стал четырехкратным чемпионом России с «Зенитом», как и Дзюба. Во-вторых, у Артема и Магомеда закончились контракты и, видимо, есть какие-то другие предложения. Они решили поменять клуб и это нормально. Это абсолютно профессиональная ситуация», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

29-летний российский полузащитник выступал за «Зенит» с 2018 года, провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. За свою карьеру в петербургском клубе Оздоев четыре раза выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.